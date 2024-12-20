Тик-так.Мистика от Павшего.Павший дух.Время стучит как сердце: тик-так, тик-так, и так за жизнь много его утечёт в пустую, как будто и не жил, а только ждал, когда настанет срок и ты уйдёшь.
Тик-так..
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Тик-так.Мистика от Павшего.Павший дух.Время стучит как сердце: тик-так, тик-так, и так за жизнь много его утечёт в пустую, как будто и не жил, а только ждал, когда настанет срок и ты уйдёшь.
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