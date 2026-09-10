«Известия»: производство красной икры в России упало до 20-летнего минимума

В России в три раза сократилось производство красной икры. Об этом «Известиям» сообщили в профильных ведомствах, информацию подтвердили производители и продавцы.
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"Основная причина — глобальное потепление ..." ложь, основная причина — глобальная жадность! Уберите с "ценника" один нолик, и, как говорится, люди к вам потянутся. И потом, почему озвучивают сколько "в оборот было введено", но ни слова, сколько было реализовано?