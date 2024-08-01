МО: десантники из «Южной» группировки заняли крупный опорный пункт украинской армии

Штурмовики сопровождались при помощи БПЛА Подразделения гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии из состава «Южной» группировки войск заняли крупный опорный пункт украинской армии рядом с населенным пунктом Переездное в ДНР, рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ.