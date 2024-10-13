Трамп допустил начало третьей мировой войны через несколько месяцев

Нынешнее правительство США способно развязать третью мировую войну в течение нескольких месяцев. Об этом на предвыборном митинге в Калифорнии сообщил кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп, его выступление транслировал YouTube-канал RSBN.
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