❗️За ночь над Крымом сбито 14 вражеских беспилотников Также 12 беспилотников сбито над Черным морем и три над Азовским морем, сообщили в Минобороны России.
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❗️За ночь над Крымом сбито 14 вражеских беспилотников Также 12 беспилотников сбито над Черным морем и три над Азовским морем, сообщили в Минобороны России.