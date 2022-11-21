112: число погибших после пожара в Москве возросло до восьми

Количество погибших после пожара в Москве возросло до восьми человек, сообщает Telegram-канал "112". По данным канала, экстренные службы всю ночь занимались разборов завалов в сгоревшем старинном здании, где располагалась цветочная оранжерея.
Количество погибших после пожара в Москве возросло до восьми человек, сообщает Telegram-канал "112". По данным канала, экстренные службы всю ночь занимались разборов завалов в сгоревшем старинном здании, где располагалась цветочная оранжерея.
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