Кирби призвал Путина держаться подальше от американских выборов

После заявления президента Владимира Путина о том, что России предпочтительнее видеть Джо Байдена на посту президента США, Джон Кирби, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США, призвал Москву не вмешиваться в выборы американцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии