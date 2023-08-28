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ЦСКА и Ибрагимов подпишут контракт на сезон, оклад защитника – 5 млн рублей

По данным Metaratings.ru, 26-летний защитник и московский клуб заключат соглашение до конца сезона-2023/24, оклад Марселя – 5 миллионов рублей.

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