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Безсонов: элитную натовскую бригаду ВСУ возглавит комбат Бова, сдавшийся в плен в Мариуполе

Безсонов: элитную натовскую бригаду ВСУ возглавит комбат Бова, сдавшийся в плен в Мариуполе

Новую механизированную бригаду вооружённых сил Украины, которая формируется сейчас в Полтавской области и будет на 100 процентов укомплектована техникой и вооружением НАТО, возглавит бывший комбат 36-й бригады морской пехоты ВСУ майор Евгений Бова.

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