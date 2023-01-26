Безсонов: элитную натовскую бригаду ВСУ возглавит комбат Бова, сдавшийся в плен в Мариуполе

Новую механизированную бригаду вооружённых сил Украины, которая формируется сейчас в Полтавской области и будет на 100 процентов укомплектована техникой и вооружением НАТО, возглавит бывший комбат 36-й бригады морской пехоты ВСУ майор Евгений Бова.