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В 9 субъектах РФ негативная динамика по признаку «неоднократности» убытков по ОСАГО

В 9 субъектах РФ негативная динамика по признаку «неоднократности» убытков по ОСАГО

Требует определенного внимания негативная динамика рисков недобросовестных действий в республиках Калмыкия, Татарстан и Ингушетия, в Липецкой, Ульяновской, Новосибирской, Смоленской, Челябинской и Костромской областях, в первую очередь из-за повышенных значений индикатора выборки по признаку «неоднократности» убытков, сообщает ЦБ в «Мониторинге региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО».

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