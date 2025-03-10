В 9 субъектах РФ негативная динамика по признаку «неоднократности» убытков по ОСАГО

Требует определенного внимания негативная динамика рисков недобросовестных действий в республиках Калмыкия, Татарстан и Ингушетия, в Липецкой, Ульяновской, Новосибирской, Смоленской, Челябинской и Костромской областях, в первую очередь из-за повышенных значений индикатора выборки по признаку «неоднократности» убытков, сообщает ЦБ в «Мониторинге региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО».