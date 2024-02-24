Американский модуль IM-1 приземлился на Луну неудачно и упал на бок, но передает сигнал тревоги

Частная американская фирма оплошала с лунным модулем IM-1 Intuitive Machines, он приземлился на спутник Земли полугоризонтально, и лежит там, опираясь верхушкой на скалу, хотя и пытается передавать телеметрию.
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