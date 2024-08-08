Куратор АУЕ* из пермской колонии обжалует приговор

Марат Мусин по кличке Марик направил апелляционную жалобу на приговор Пермского краевого суда, который отправил его в колонию за пропаганду АУЕ* (»Арестантский уклад един», признано экстремистским и запрещено на территории России).
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