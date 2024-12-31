Маск предсказал АдГ ошеломительную победу на выборах

Ранее он же называл эту правую партию единственным спасением Германии.Американский миллиардер и глава департамента эффективности в новой администрации Трампа Илон Маск заявил, что немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) одержит «эпическую» победу на предстоящих парламентских выборах.