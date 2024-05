Нил Дракманн утверждает, что Sony неправильно процитировала его комментарий о следующей игре Naughty DogКреативный директор The Last of Us Нил Дракманн (Neil Druckmann) утверждает, что цитаты, приписанные ему на корпоративном совещании по стратегии, были сильно отредактированы Sony.