Нил Дракманн утверждает, что Sony неправильно процитировала его комментарий о следующей игре Naughty DogКреативный директор The Last of Us Нил Дракманн (Neil Druckmann) утверждает, что цитаты, приписанные ему на корпоративном совещании по стратегии, были сильно отредактированы Sony.
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