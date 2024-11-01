Осужденных из харьковской колонии вербовали в ВСУ под угрозой пыток

Бывший заключенный и взятый в плен военнослужащими ВСУ Максим Мусиец рассказал РИА Новости, что в одной из харьковских колоний заключенных вербовали в 58-ю бригаду ВСУ, направляемую на покровское (красноармейское) направление.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии