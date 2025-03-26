"Подарки для Путина". В ЕС возмутились планами США снять санкции с России

Регина Толстоброва

Европа обижена, что Америка послала их куда надо и общается с Россией. Запомните нацисты европейские. гомосеки, что чем нам будет хуже, тем и вам больше достанется. в этом мире все взаимосвязано. А вам тупым не понять. ваши санкции нам по барабану.