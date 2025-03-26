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"Подарки для Путина". В ЕС возмутились планами США снять санкции с России

"Подарки для Путина". В ЕС возмутились планами США снять санкции с России

Даже если Америка снимет санкции, у Старого света есть свои средства Такое чувство, что Рождество в этом году подошло раньше обычного, и Владимир Путин уже готовится распаковывать подарки.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Европа обижена, что Америка послала их куда надо и общается с Россией. Запомните нацисты европейские. гомосеки, что чем нам будет хуже, тем  и вам больше достанется. в этом мире все  взаимосвязано. А вам тупым не понять. ваши санкции нам по барабану.
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2 д.
СК
Сергей Ковалев
не для того Европа русофобию поднимала на знамена... но сказано - к маме, - значит к маме...
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1 д.
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