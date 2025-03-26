Даже если Америка снимет санкции, у Старого света есть свои средства Такое чувство, что Рождество в этом году подошло раньше обычного, и Владимир Путин уже готовится распаковывать подарки.
"Подарки для Путина". В ЕС возмутились планами США снять санкции с России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Регина Толстоброва
Европа обижена, что Америка послала их куда надо и общается с Россией. Запомните нацисты европейские. гомосеки, что чем нам будет хуже, тем и вам больше достанется. в этом мире все взаимосвязано. А вам тупым не понять. ваши санкции нам по барабану.
Ответить
2 д.
СК
Сергей Ковалев
не для того Европа русофобию поднимала на знамена... но сказано - к маме, - значит к маме...
Ответить
1 д.
Свежие комментарии