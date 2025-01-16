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Царьград

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Десятки пожарных сражаются с огнем на лискинской нефтебазе после атаки БПЛА

Десятки пожарных сражаются с огнем на лискинской нефтебазе после атаки БПЛА

ЧП произошло в Воронежской области.В ночь на 16 января Воронежская область стала объектом атак более чем 10 беспилотных летательных аппаратов.

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