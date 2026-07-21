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Нижегородская правда

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Кота-наркокурьера поймали сотрудники исправительной колонии

Кота-наркокурьера поймали сотрудники исправительной колонии

В одной из исправительных колоний Нижегородской области «задержали» пушистого правонарушителя. Кот-наркокурьер чуть не пронес запрещенные вещества в ошейнике, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по региону.

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