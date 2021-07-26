Заноза

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Заплесневелый хлеб «Современника». Голос Мордора

Заплесневелый хлеб «Современника». Голос Мордора

Замечательный театр «Современник» с давней историей — настоящая гордость современной российской культуры.

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Владимир Погодин
Так дайте ей пинка...чего ждете ...маразм крепчает!
Luidmila
Ой, как нужна цензура!
Галина Потапчик
Предлагаю лишить гражданства и всех званий!!!! Выслать в любимую Европу на водные хлеба!
Борис Осипов
Вячеслав Федчук
Семь рядов колючки, плакат "резервация говноблудов, смертельно заразно" и всю эту сволоту туда под усиленную охрану - чтобы нормальных людей не травили!!!

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