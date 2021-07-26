Заплесневелый хлеб «Современника». Голос Мордора

ЗанозаЗаплесневелый хлеб «Современника». Голос Мордора Замечательный театр «Современник» с давней историей — настоящая гордость современной российской культуры.Вернуться к статье55НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир ПогодинТак дайте ей пинка...чего ждете ...маразм крепчает!LLuidmilaОй, как нужна цензура!Галина ПотапчикПредлагаю лишить гражданства и всех званий!!!! Выслать в любимую Европу на водные хлеба!БОБорис ОсиповВячеслав ФедчукСемь рядов колючки, плакат "резервация говноблудов, смертельно заразно" и всю эту сволоту туда под усиленную охрану - чтобы нормальных людей не травили!!!Комментировать
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