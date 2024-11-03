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МО РФ: Над Россией за сутки сбили 22 украинских БПЛА

МО РФ: Над Россией за сутки сбили 22 украинских БПЛА

Пресс-служба Министерства Обороны Российской Федерации проинформировала о том, что на протяжении всего суточного периода боевики Вооружённых сил киевского режима не прекращали пытаться нанести удары по территории державы при помощи боевых дронов.

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