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Станислав Садальский

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«Трагедия не в том, что человек смертен, а в том, что он вечно молод»

«Трагедия не в том, что человек смертен, а в том, что он вечно молод»

«Трагедия не в том, что приходит старость, а в том, что не уходит молодость». Часто её приписывают актрисе Алисе Фрейндлих Однако на самом деле авторство принадлежит французскому философуАльберу Камю.

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