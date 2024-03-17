Ученые назвали продукт, который способствует похудению

Блюда с одним-единственным продуктом помогут придать стройности фигуре.Какие продукты помогут людям с лишним весом стать стройнее? На этот вопрос ответили ученые из Шанхайского клинического центра диабета.
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