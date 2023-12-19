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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Малкин получил малый штраф за стычку с Голигоски в игре с «Миннесотой». У него 1122 минуты за карьеру – делит 5-е место в НХЛ среди действующих игроков

Малкин получил малый штраф за стычку с Голигоски в игре с «Миннесотой». У него 1122 минуты за карьеру – делит 5-е место в НХЛ среди действующих игроков

Эпизод произошел во втором периоде матча «Питтсбурга» с «Уайлд» (4:3) в регулярном чемпионате НХЛ.  37-летний россиянин выскочил со скамейки на смену и начал толкаться с защитником «Миннесоты» Алексом Голигоски.

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