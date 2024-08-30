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Мирошник заявил, что под Курском заметили англоговорящих наемников и поляков

В Курской области были замечены наемники, которые говорили на английском языке, а также солдаты удачи с грузинским акцентом и польские формирования, заявил в беседе с РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

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