Противник вгрызается в центр Волчанска, на Агрегатном – ад, в Работино – выжигаем опорники огнеметными системами

На Харьковском направлении продолжаются интенсивные боевые действия в Волчанске. На восточной стороне города враг с утра пытался атаковать наши позиции группами до 100 человек, по ним работали тяжелые огнеметные системы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии