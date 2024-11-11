Как сообщают наши подписчики, на пер. Первомайском, 5 горел не только гараж , но и автомобиль в нем.
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Как сообщают наши подписчики, на пер. Первомайском, 5 горел не только гараж , но и автомобиль в нем.