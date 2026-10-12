Лавров: Россия видит возможности для урегулирования конфликта в Палестине

Москва видит возможности для продвижения повестки по урегулированию палестинского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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