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Оглядываясь в прошлое: британские магазины

Оглядываясь в прошлое: британские магазины

В каждом английском городке есть Хай-стрит — центральная улица, на которой расположены магазины. А представители компании BBC организовали фотопроект, благодаря которому можно проследить за развитием магазинов британских Хай-Стрит с конца 19-го века и до 70-х годов века прошлого.

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