Оглядываясь в прошлое: британские магазины

В каждом английском городке есть Хай-стрит — центральная улица, на которой расположены магазины. А представители компании BBC организовали фотопроект, благодаря которому можно проследить за развитием магазинов британских Хай-Стрит с конца 19-го века и до 70-х годов века прошлого.