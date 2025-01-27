Оглядываясь в прошлое: британские магазины

В каждом английском городке есть Хай-стрит — центральная улица, на которой расположены магазины. А представители компании BBC организовали фотопроект, благодаря которому можно проследить за развитием магазинов британских Хай-Стрит с конца 19-го века и до 70-х годов века прошлого.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии