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Тульские новости

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В Туле вручили удостоверения кандидатам в Госдуму

В Туле вручили удостоверения кандидатам в Госдуму

Председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов сообщил о вручении удостоверений кандидатам, зарегистрированным для участия в выборах депутатов Государственной Думы по двум тульским одномандатным избирательным округам.

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