В Туле вручили удостоверения кандидатам в Госдуму

Председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов сообщил о вручении удостоверений кандидатам, зарегистрированным для участия в выборах депутатов Государственной Думы по двум тульским одномандатным избирательным округам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии