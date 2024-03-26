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В Челябинской области изменят список получателей выплаты в связи с СВО

В Челябинской области изменят список получателей выплаты в связи с СВО

По поручению губернатора Алексея Текслера выпущен новый законопроект. Согласно документу, направленному на рассмотрение в законодательное собрание области, список получателей единовременной поддержки от региона будет расширен.

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