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Число мигрантов, погибших при попытке проникнуть в Сеуту, выросло до 67

Число мигрантов, погибших при попытке проникнуть в Сеуту, выросло до 67

Число мигрантов, погибших при попытке проникнуть в испанскую Сеуту из Марокко, выросло до 67. Власти Испании считают, что массовый наплыв людей был спровоцирован дезинформацией, которую распространяли преступные сети.

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