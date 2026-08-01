Число мигрантов, погибших при попытке проникнуть в Сеуту, выросло до 67

Число мигрантов, погибших при попытке проникнуть в испанскую Сеуту из Марокко, выросло до 67. Власти Испании считают, что массовый наплыв людей был спровоцирован дезинформацией, которую распространяли преступные сети.
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