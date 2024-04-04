JAMA: делающие ставки на спорт люди чаще злоупотребляют спиртными напитками

Ученые из университетов Нью-Мексико и Невады (оба в США) выяснили, что люди, делающие ставки на спортивные события и киберспорт, гораздо чаще употребляют алкогольные напитки по сравнению с остальным населением.
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