Риски стагфляции прибавили аргументов для повышения ключевой ставки ЦБ

У Банка России прибавилось аргументов для повышения ключевой ставки, пишет «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на последнюю порцию данных, опубликованную перед заседанием совета директоров регулятора по этому вопросу (состоится в пятницу, 13 сентября).
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