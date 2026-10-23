Дочь 60-летней Сальмы Хайек и председателя совета директоров люксового конгломерата Kering Франсуа-Анри Пино, 19-летняя Валентина Пино, заявила, что предпочитает пить водку и призналась, что она "скорее из тех, кто пьет залпом".
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