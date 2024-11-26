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Закон, порядок, государство

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В Оренбургской области участковый уполномоченный полиции помог семье, попавшей в трудную дорожную ситуацию

В Оренбургской области участковый уполномоченный полиции помог семье, попавшей в трудную дорожную ситуацию

На «телефон доверия» УМВД России по Оренбургской области обратился житель Башкирии с благодарностью в адрес участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Домбаровскому району лейтенанта полиции Салимжана Уразалина, который пришел на выручку его семье с двумя малолетними детьми в трудной ситуации на дороге.

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