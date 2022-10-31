Военнослужащие мотострелкового соединения ЮВО под Волгоградом приступили к переводу техники на зимний режим эксплуатации

Военнослужащие провели расчет горючего и смазочных материалов, других материальных средств, разработали организационные документы, организовали материально-техническое обеспечение, подготовили парки и парковые помещения к переводу техники и работе в зимних условиях, проведены сборы и показные занятия с военнослужащими.
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