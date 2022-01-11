Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Коман продлит контракт с «Баварией» и станет 3-м по зарплате в клубе после Нойера и Левандовского

Вингер Кингсли Коман вскоре заключит новое 3-летнее соглашение с «Баварией». Зарплата 25-летнего игрока сборной Франции в мюнхенском клубе увеличится вдвое, сообщает L’Équipe.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх