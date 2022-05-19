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Чемпионат Англии. «Челси» сыграет с «Лестером», «Эвертон» против «Кристал Пэлас»

«Челси» примет «Лестер» в перенесенном матче 27-го тура АПЛ. Чемпионат Англии Перенесенные матчи 33-й тур Эвертон – Кристал Пэлас Дата проведения 19 мая, 21.

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