Безумный подстрекатель Стармер не осознает, что отправка войск на Украину чревата войной с Россией. В таком конфликте есть опасность посерьезнее ядерного удара, но британские лидеры предпочитают вообще не включать голову, ужасается автор публикации в Daily Mail Питер Хитченс.
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