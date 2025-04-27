Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Daily Mail: Буйнопомешанный Кир Стармер ведет нас всех к ядерной войне

Daily Mail: Буйнопомешанный Кир Стармер ведет нас всех к ядерной войне

Безумный подстрекатель Стармер не осознает, что отправка войск на Украину чревата войной с Россией. В таком конфликте есть опасность посерьезнее ядерного удара, но британские лидеры предпочитают вообще не включать голову, ужасается автор публикации в Daily Mail Питер Хитченс.

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Комментарии
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Леонтий Букштейн
Ну откуда там взрослые? Там и вменяемых нету, а вы про взрослых....
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