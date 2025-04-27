Безумный подстрекатель Стармер не осознает, что отправка войск на Украину чревата войной с Россией. В таком конфликте есть опасность посерьезнее ядерного удара, но британские лидеры предпочитают вообще не включать голову, ужасается автор публикации в Daily Mail Питер Хитченс.