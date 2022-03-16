Стив Балмер: «Определить лучшего баскетболиста с истории очень легко, это Майкл Джордан»

Владелец «Клипперс» Стив Балмер назвал Майкла Джордана величайшим игроком в истории баскетбола. «Джордан – отличный бизнесмен.

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