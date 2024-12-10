Прозрачность принятия решений в законодательном процессе остается проблематичной

В деятельности депутатов отмечается дисбаланс между парламентским большинством и оппозицией. Оппозиционные проекты по-прежнему отсутствуют в повестке дня, а принимаются только инициативы парламентского большинства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии