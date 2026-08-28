Moncler, Clarks Originals и Fragment выпустили новую версию Wallabee

Классические Wallabee получили неожиданное продолжение: Moncler объединился с Clarks Originals и японским дизайнером Хироси Фудзивара, основателем Fragment, чтобы переосмыслить культовую модель в техническом ключе.
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