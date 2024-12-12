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В Европе раскрыли истинные намерения Зеленского

В Европе раскрыли истинные намерения Зеленского

Журналист Боуз: Зеленский хочет выжать еще немного денег из конфликта Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение о прекращении огня на Рождество, чтобы заработать еще немного денег, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

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Комментарии
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Эльвира Величутина
Когда же сдохнет эта мразь от своих наркотиков.
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21 час.
Стефания Новак
Нюрнбергский процесс - это его участь!
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21 час.
ольга решетникова
Так срок у него уже окончился. Презиковый срок. А он копит на жизнь после срока в тюрьме?
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18 час.

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