Журналист Боуз: Зеленский хочет выжать еще немного денег из конфликта Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение о прекращении огня на Рождество, чтобы заработать еще немного денег, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
В Европе раскрыли истинные намерения Зеленского
Комментарии
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Эльвира Величутина
Когда же сдохнет эта мразь от своих наркотиков.
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21 час.
Стефания Новак
Нюрнбергский процесс - это его участь!
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21 час.
ольга решетникова
Так срок у него уже окончился. Презиковый срок. А он копит на жизнь после срока в тюрьме?
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18 час.
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