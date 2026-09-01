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Воронежские новости

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Тело 20-летнего парня спасатели нашли в Воронежском водохранилище

Тело 20-летнего парня спасатели нашли в Воронежском водохранилище

Вчера, 31 августа, в 10:15, спасатели подняли из воды в Воронежском водохранилище в районе улицы Димитрова, 1, тело мужчины.

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