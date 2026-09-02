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Генконсульство РФ в Бонне прекратит выдачу готовых паспортов после 11 сентября

Генеральное консульство Российской Федерации в Бонне прекратит выдачу готовых паспортов с 11 сентября 2026 года.

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