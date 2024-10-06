Могут ли вомбаты убивать своими задницами? Мы узнали суровую правду

Фото: popsci.com Используют ли вомбаты — квадратные австралийские сумчатые, уже известные своими кубическими экскрементами — свои задницы, чтобы убивать? Специалисты заметили некоторую плоскость их крестцов и многих это удивляло, насколько они твердые.