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«Ведь было всё у нас всерьёз»: Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Третье сентября» до 2032 года

«Ведь было всё у нас всерьёз»: Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Третье сентября» до 2032 года

Певец Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Третье сентября» до 2032 года. Музыкант является автором слов популярной песни в исполнении Михаила Шуфутинского.

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