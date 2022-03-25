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Госдума заявила, что поддержит шахматиста Карякина в создании альтернативы FIDE

Госдума заявила, что поддержит шахматиста Карякина в создании альтернативы FIDE

Идея сформировать альтернативу FIDE появилась у Карякина после того, как в минувший понедельник Международная шахматная федерация запретила ему на протяжении шести месяцев участвовать в шахматных соревнованиях под ее эгидой, сообщает сайт aif.

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