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Мировое обозрение

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ВСУ ударили по заправке в Брянской области. Один человек погиб, трое раненых

ВСУ ударили по заправке в Брянской области. Один человек погиб, трое раненых

Атака на гражданскую инфраструктуру в приграничье вновь привела к жертвам. В городе Стародуб Брянской области в результате удара по автозаправочной станции погиб 39-летний мужчина.

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