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От звезды «Папиных дочек» до жизни без глянца: куда исчезла Мария Сёмкина

От звезды «Папиных дочек» до жизни без глянца: куда исчезла Мария Сёмкина

В конце 2000-х экранная Оксана Федотовая — обаятельная и трогательная жена олигарха из ситкома «Папины дочки» — мгновенно превратила Марию Сёмкину в одну из самых узнаваемых актрис страны.

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